Прием биодобавок связали с пониженным риском заражения SARS-Cov-2 у женщин

14.12.2020, 10:00, Разное



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Ученые из Королевского колледжа Лондона (King’s College London) воспользовались данными 1,4 миллиона человек из Великобритании, США и Швеции, зарегистрированных в приложении COVID Symptom Study. Участники исследования ответили на вопросы о состоянии своего здоровья и о том, какие биодобавки они принимают и как часто. Кроме того, в приложении содержалась информация о результатах теста на COVID-19 пользователей.

Из 327,7 тысяч пользователей приложения в Великобритании 175,6 тысяч сообщили о том, что принимали различные витамины и микроэлементы с самого начала пандемии. В этой выборке COVID-19 был подтвержден у 10,5 тысяч человек, принимавших биодобавки, а также у 13 тысяч пользователей, которые игнорировали такие методы профилактики. После того, как исследователи скорректировали полученные данные в соответствии с другими факторами, выяснилось, что четыре пищевые добавки могут быть потенциально связаны с со снижением риска заражения коронавирусом.

Так, прием различных пробиотиков теоретически может снизить угрозу инфицирования на 14%, поливитаминов — на 13%, жирных кислот Омега-3 — на 12%, а витамина D — на 9%. При этом цинк, витамин С и биодобавки с экстрактом чеснока, похоже никак не повлияли на вероятность заражения. Анализ данных пользователей из США и Швеции показал аналогичные результаты, отметили авторы исследования.

Примечательно, что во всех странах влияние приема биодобавок на риск заражения было выявлено только у женщин. Ученые предположили, что возможно, дело не в витаминах и микроэлементах, а в том, что женщины просто больше заботятся о своем здоровье и тщательнее соблюдают все меры защиты — носят маски и соблюдают социальную дистанцию. Возможно также, что у женщин более сильный иммунный ответ к коронавирусу и на это потенциально может влиять прием витаминов и микроэлементов.

«Это наблюдательное исследование, а не клинические испытания, поэтому мы не можем дать четких рекомендаций о том, нужно ли принимать какие-либо биодобавки и в каких дозах. До тех пор, пока не появятся более убедительные доказательства об их пользе в борьбе с коронавирусом, мы советуем следовать только официальным рекомендациям органов здравоохранения», – отметили авторы исследования.