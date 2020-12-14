 

Прием биодобавок связали с пониженным риском заражения SARS-Cov-2 у женщин

14.12.2020, 10:00, Разное


1
минута

Ученые из Королевского колледжа Лондона (King’s College London) воспользовались данными 1,4 миллиона человек из Великобритании, США и Швеции, зарегистрированных в приложении COVID Symptom Study. Участники исследования ответили на вопросы о состоянии своего здоровья и о том, какие биодобавки они принимают и как часто. Кроме того, в приложении содержалась информация о результатах теста на COVID-19 пользователей.

Из 327,7 тысяч пользователей приложения в Великобритании 175,6 тысяч сообщили о том, что принимали различные витамины и микроэлементы с самого начала пандемии. В этой выборке COVID-19 был подтвержден у 10,5 тысяч человек, принимавших биодобавки, а также у 13 тысяч пользователей, которые игнорировали такие методы профилактики. После того, как исследователи скорректировали полученные данные в соответствии с другими факторами, выяснилось, что четыре пищевые добавки могут быть потенциально связаны с со снижением риска заражения коронавирусом.

Так, прием различных пробиотиков теоретически может снизить угрозу инфицирования на 14%, поливитаминов — на 13%, жирных кислот Омега-3 — на 12%, а витамина D — на 9%. При этом цинк, витамин С и биодобавки с экстрактом чеснока, похоже никак не повлияли на вероятность заражения. Анализ данных пользователей из США и Швеции показал аналогичные результаты, отметили авторы исследования. 

Примечательно, что во всех странах влияние приема биодобавок на риск заражения было выявлено только у женщин. Ученые предположили, что возможно, дело не в витаминах и микроэлементах, а в том, что женщины просто больше заботятся о своем здоровье и тщательнее соблюдают все меры защиты — носят маски и соблюдают социальную дистанцию. Возможно также, что у женщин более сильный иммунный ответ к коронавирусу и на это потенциально может влиять прием витаминов и микроэлементов.

«Это наблюдательное исследование, а не клинические испытания, поэтому мы не можем дать четких рекомендаций о том, нужно ли принимать какие-либо биодобавки и в каких дозах. До тех пор, пока не появятся более убедительные доказательства об их пользе в борьбе с коронавирусом, мы советуем следовать только официальным рекомендациям органов здравоохранения», – отметили авторы исследования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Владимир Конкин разрыдался во время съемок программы «Пусть говорят»

11.09 / Эксперт: уронивший Белоруссию в долговую яму Лукашенко оставил семьи без сбережений

23.11 / Названа цель визита Лаврова к Лукашенко: Почтальон Путина

07.10 / “11 месяц пошел”: Ксения Бородина опубликовала фото с округлившимся животом

03.07 / Мнение: ВВС Финляндии избавятся от свастики

21.09 / Мнение: Низкое поведение

12.10 / Два произвола

25.11 / Мнение: Рейтинг регионов по уровню зарплат, снижение серости и ненормированный рабочий день

14.09 / Эксперты назвали регионы России с минимальными расходами на оплату ЖКУ

22.10 / Звезда “Игры престолов” Роуз Лесли впервые рассказала о своей беременности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска