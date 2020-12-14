“Остановите попытки ограничить свободу слова”. Ведущие украинские журналисты призвали снять законопроект о медиа с рассмотрения Рады

14.12.2020, 8:50, Новости дня

Известные украинские журналисты и медиаэксперты направили президенту Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и народным депутатам обращение с требованием снять с рассмотрения парламента законопроект “О медиа”.

По мнению подписантов, указанный документ существенно ограничивает права журналистов и свободу слова, а также противоречит национальному законодательству и международным обязательствам Украины.

Издание “ГОРДОН” приводит текст обращения полностью.

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“Законопроект “О медиа” (№2693д), который ограничивает свободу слова в стране, нужно снять с рассмотрения Верховной Рады.

В мае этого года Верховная Рада Украины отправила законопроект “О медиа” на доработку в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, но доработанный вариант поддержали лишь семь из 17 народных депутатов – членов комитета, все они представители фракции “Слуги народа”. Депутаты из других фракций законопроект не поддержали.

Авторы законопроекта проигнорировали обращение журналистов ведущих сайтов и блогеров, имеющих поддержку миллионов граждан, местных печатных изданий и всеукраинских телекомпаний, журналистских и медийных организаций и профсоюзов.

В доработанном варианте не учтены замечания ОБСЕ, Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, экспертов Совета Европы, в частности:

не учтено решение Совета Министров ОБСЕ 3/2018: “Полноценно вести свои законы, политику и практику в отношении свободы СМИ по соблюдению своих международных обязательств и пересмотр и, при необходимости, отмену или изменение их (законов, политики и практики), чтобы они не ограничивали возможности журналистов выполнять свою работу самостоятельно и без лишних усилий и препятствий”. Законопроект №2693-д напротив ограничивает права журналистов-фрилансеров, поскольку признает профессиональные права на информацию и аккредитацию только тех журналистов, в удостоверении которых указано зарегистрированное медиа, даже если удостоверение журналиста выдано профессиональным или творческим союзом журналистов. Также законопроект предусматривает блокировку или отмену регистрации всего медиа, а не только незаконного контента, что является непропорциональной санкцией;



не учтены замечания экспертов Совета Европы с требованием “либерализовать регулирование онлайн-медиа и печатной прессы, а также предоставить дополнительные гарантии от возможных злоупотреблений при применении санкций (в частности, таких как блокировка онлайн-медиа)”. Эксперты отмечали, что страны – члены ЕС не регулируют контент онлайн-медиа, ни в одном регулятивном документе ЕС не упоминаются онлайн-СМИ. Консультант Совета Европы рекомендовал Украине отложить введение регулирования интернет-СМИ и подождать, пока Евросоюз разработает и протестирует решения в этой сфере. Пока еще нет решений Евросоюза и практики применения директив ЕС, которые якобы пытаются выполнить авторы законопроекта;



комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом в своем решении указал, что Директива ЕС об аудиовизуальных медиауслугах “не регулирует вопросы деятельности печатных и онлайн-медиа”, а также что “государства-участники должны обеспечить четкое определение в законодательстве компетенции и полномочий национальных регулирующих органов, а также способы их подотчетности. В то же время в ст. 90 законопроекта приводится перечень полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который не является исчерпывающим”;



замечания Главного научно-экспертного управления Верховной Рады касаются несоответствия законопроекту ст. 85 и 92 Конституции Украины. Согласно заключению ГНЭУ, в первую очередь должны быть изменены структура и содержание законопроекта.

Еще раз подчеркиваем, что изменения, в которых действительно нуждается медиазаконодательство, – это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно – со стороны государства) выполнять свою работу.

Недопустимы попытки ограничить свободу слова также и через законопроект “О Службе безопасности Украины”, который предусматривает право СБУ без решения суда ограничивать доступ граждан к информационным ресурсам, аннулировать лицензии телеканалов, вмешиваться в работу почтовых операторов и провайдеров, устанавливать средства негласного получения информации с каналов связи. Это противоречит как национальному законодательству, так и международным обязательствам Украины.

Обращаемся ко всем депутатским фракциям и группам, к каждому народному депутату Украины: остановите попытки ограничить свободу слова и права журналистов. Полную политическую ответственность за ограничение фундаментального права человека на свободу выражения и информации несет фракция партии “Слуга народа”, депутаты которой, к сожалению, и являются авторами авторитарных законопроектов в сфере медиа.

Обращаемся к президенту Украины: не поддерживайте инициативу чиновников ограничить свободу слова и права журналистов. Только свободные люди могут строить свободную страну!”

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Обращение направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, главам парламентских фракций и групп, а также народным депутатам Украины.

Документ на момент выхода новости подписали (в алфавитном порядке):

главный редактор издания “ГОРДОН” Алеся Бацман,

главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов,

телеведущая Наташа Влащенко,

телеведущий, основатель издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон,

продюсер ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” Павел Елизаров,

директор информагентства “Українські новини” Денис Иванеско,

глава правления “Национальной ассоциации украинских медиа” Татьяна Котюжинская,

шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина,

журналист Сергей Лямец,

блогер, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко,

шеф-редактор издания “Обозреватель” Орест Сохар,

глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко,

главный редактор газеты и интернет-издания “Факты” Александр Швец,

глава Независимого медиапрофсоюза Украины Сергей Штурхецкий,

телеведущий Савик Шустер.

Авторы отмечают, что обращение – открытое, другие представители медиаотрасли могут присоединиться и подписать документ.

Законопроект №2693 авторства нардепов от “Слуги народа” был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект “О медиа”.

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять законопроект.

3 июля представительство ЕС в Украине призвало продолжить консультации по законопроекту “О медиа”.

26 ноября в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что рано или поздно законопроект “О медиа” будет принят.