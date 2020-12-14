Белковский: Путин хочет, чтобы Евросоюз договорился с ним о транзите власти в Беларуси

14.12.2020, 9:50, Новости дня

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы по ситуации в Беларуси Европейский союз вел переговоры с ним. Такое мнение 12 декабря в эфире радиостанции “Эхо Москвы” выразил российский политолог Станислав Белковский.

– Кремль не хочет, чтобы президентом стали прямые представители Соединенных Штатов Америки, Польши и Литвы. Этого не хочется. Причем, естественно, в окружении Владимира Путина есть люди, которые нагнетают его представления об опасности такого сценария. То есть Путин не хочет [оппозиционера] Светлану Тихановскую президентом, даже переходным, а хочет, чтобы Евросоюз, включая Польшу и Литву, договорился с ним о некоем совместном сценарии транзита власти в Белоруссии, – сказал он.

По словам политолога, если такие переговоры состоятся, Россия даст считающему себя президентом Беларуси Александру Лукашенко “единственно правильный сигнал: 2021 должен стать для него последним годом пребывания у власти”.

– Видимо, России придется гарантировать безопасности Александра Лукашенко после его ухода. Что, впрочем, не означает, что он должен осесть именно в России. Узбекистан и Куба для этого тоже вполне пригодятся, – объяснил Белковский.

Он считает, что после бегства в Россию бывшего президента Украины Виктора Януковича побег туда еще и Лукашенко – “как-то совсем неромантично”.

Напомним, с 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов. После выборов Лукашенко заявил о желании “сохранить общее отечество с Россией”.

Лукашенко 23 сентября снова вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.