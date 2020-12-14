 

Из-за непогоды в пяти областях Украины обесточены более 100 населенных пунктов – ГСЧС

14.12.2020, 8:50, Новости дня

По состоянию на 7.00 14 декабря в Украине из-за ухудшения погодных условий обесточены 107 населенных пунктов, сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

Из-за обледенения и порывов ветра, в результате срабатывания системы защиты линий электропередач без света отказались 85 населенных пунктов в Черниговской области, восемь – в Киевской, семь – в Черкасской, шесть – в Житомирской и один – в Черновицкой. 

В ГСЧС проинформировали, что 14 декабря днем в большинстве областей, кроме юго-восточной части Украины, сохранится гололедица, в том числе на дорогах. Уровень опасности – первый (желтый). 

Ссылаясь на данные Службы автодорог Украины, в ГСЧС отметили, что на 7.00 движение по дорогам государственного и местного значения было обеспечено, ограничений не было.

Погодные условия в Украине (и в Киеве в том числе) ухудшились 10 декабря из-за мокрого снега и дождя. Из-за гололеда нарушилось движения транспорта: “Укрзалізниця” сообщала о задержках поездов, спасатели предупреждали о временном ограничении на движение грузовиков и автобусов в Житомирской, Киевской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В столице наблюдались проблемы с общественным транспортом, из-за гололеда 10 декабря 163 жителя Киева обратились за помощью с травмами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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