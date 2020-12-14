 

В будущем симбиоз медицины, фармацевтики, химии, биологии и высоких технологий усилится – Шимкив

14.12.2020, 8:50, Новости дня

Человечество с надеждой следит за прорывами в медицине и фармацевтике под воздействием новых технологий, поскольку это влияет на продолжительность и качество жизни. Об этом во время всеукраинского онлайн-форума “Future of Work: видение нового поколения” заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив. Трансляцию Zoom вела в Facebook экспертная платформа Career Hub.

Он отметил, что на сегодняшний день главные достижения в этой области находятся в сфере модификации ДНК, робототехники, искусственного интеллекта, цифровизации терапевтических средств, 3D-печати органов и конечностей. Совершенствование этих сфер, по мнению Шимкива, приведет к еще большей взаимоинтеграции науки и технологий.

“Это станет стимулом для поиска новых молекул и разработки препаратов с помощью AI (исследования in silico). Уже сегодня расшифровка ДНК помогает уменьшить потенциальные риски заболеваний. Анализ искусственным интеллектом big data позволяет посмотреть более комплексно на любой процесс, происходящий с человеком, а мониторинг состояния здоровья пациента с помощью смарт-девайсов показывает врачам процессы в динамике. Меняется и роль врача: в США уже используют ботов, которые владея всем набором протоколов лечения, могут поставить первичный диагноз”, – отметил Шимкив.

Это, по словам главы совета директоров Darnitsa Group, будет стимулировать спрос на молодых специалистов по AI, ML, робототехнике, big data наряду с генетиками, биофармацевтами и учеными-исследователями. Также он отметил, что в компаниях уже происходят изменения в организации работы и во взаимодействии на разных уровнях.

“В “Дарнице” мы уже активно внедряем новые подходы к коммуникациям и организации работы наших сотрудников. В условиях пандемии COVID-19 наш главный фокус – безопасность и забота о здоровье наших сотрудников. Цифровая трансформация компании позволила перевести часть персонала на дистанционный режим работы. У нас реально работающая модель пропорциональной представленности: средний возраст наших сотрудников в R&D – 30 лет, женщины составляют 60% персонала, 58% – из числа получивших карьерное повышение и 70% – принявших участие в учебных программах”, – добавил глава совета директоров Darnitsa Group.

https://www.facebook.com/CareerHubUkraine/videos/213749226819288/

“Дарница” основана в 1930 году, портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Бенефициары “Дарницы” – семья Загорий, в 2019 году компания увеличила чистую прибыль на 30%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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