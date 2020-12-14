 

Рогозин о запуске «Ангары-А5»: Она летает, черт возьми

14.12.2020, 9:38, Новости дня

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк.

«Она летает, черт возьми!!!» – написал Рогозин в Twitter, прикрепив к посту фотографию ракеты на стартовом столе.

Напомним, в понедельник космические войска ВКС РФ провели второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк.

Орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5».



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