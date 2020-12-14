 

Япония подтвердила наличие частиц грунта в капсуле с зонда «Хаябуса-2»

14.12.2020, 9:38, Новости дня

Японские специалисты подтвердили наличие внутри капсулы, которую сбросил на Землю после экспедиции на астероид Рюгу космический зонд «Хаябуса-2», множественных частиц грунта, сообщили местные СМИ.

Как передает телеканал NHK, контейнер был успешно вскрыт в лаборатории Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Частицы грунта имеют темный цвет. К непосредственному анализу образцов после их предварительной сортировки в JAXA смогут приступить примерно к лету следующего года, передает ТАСС.

После приземления капсулы в Австралии японские специалисты провели первичный анализ. Они подтвердили, что внутри присутствуют космические газы, которые исходят от соединений органического происхождения. Это, в свою очередь, означало высокую вероятность того, что в самом контейнере действительно находится грунт с астероида и миссия «Хаябуса-2» по его сбору и доставке на Землю оказалась успешной.

Напомним, в 2014 году к астероиду запустили японский космический зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2»). В 2018–2019 годах зонд совершил две успешные посадки на поверхность астероида. Во время одной из них аппарат специально произвел взрыв, чтобы получить образцы из более глубоких слоев. 3 декабря зонд 2019 года отправился обратно к Земле. 5 декабря 2020 года зонд «Хаябуса-2» сбросил на Землю капсулу с образцами грунта.

6 декабря капсула с образцами грунта с астероида Рюгу приземлилась на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии.



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