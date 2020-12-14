Американская АЭС временно прекратит работу из-за дефицита инженеров-трансгендеров

14.12.2020, 9:37, Разное

Атомная электростанция Саус-Тексас (South Texas Nuclear Generating Station), расположенная в Матагорде, штат Техас (США), вынуждена на время приостановить работу из-за вступления в силу закона о трудовых квотах для представителей сексуальных меньшинств.

После проверки комиссия по соблюдению гендерного равенства определила, что на объекте не работает ни один инженер-трансгендер при квоте в 30 процентов от общего персонала станции.

По результатам проверки инженеры традиционной ориентации были сокращены, а их места в настоящий момент пустуют. Администрация АЭС обратилась за помощью в компанию Westinghouse для заполнения вакансий. Также руководство готово рассмотреть кандидатуры специалистов-трансгендеров из-за рубежа. Поскольку станция ощущает кадровый дефицит, она вынуждена прекратить работу на неопределённый период. Энергоснабжение Матагорды и некоторых населённых пунктов в Техасе будет осуществляться перетоками с других АЭС и электричеством, производимым на ветряных и солнечных электростанциях.

– Я прошу не переживать жителей Матагорды и других городов Техаса. Никаких угроз для экологии приостановка АЭС не несёт. Электричество будет подаваться в ваши дома, но по часам: 4 часа в первой половине дня и столько же вечером. Думаю, мы решим проблему с инженерами-трансгендерами или хотя бы просто с трансгендерами в ближайшее время. Уволенные из числа персонала станции могут сделать операцию по смене пола и мы с радостью их снова примем в наши ряды, — пояснил директор АЭС Мэтт Каммингс.