В России приостановили выплату пенсий людям старше 65 лет

14.12.2020, 9:36, Разное

Минфин России приостановил выплату пенсий гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. Такое решение продиктовано заботой о пожилых людях, которые находятся в зоне риска, пояснили в ведомстве.

– Мы должны заботиться о стариках, они входят в группу риска по COVID-19. Поэтому мы приняли непростое решение — заблокировать выдачу пенсий, чтобы они не ходили в магазины и не подвергали себя неоправданному риску заражения, — заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, сейчас ведомство формирует так называемые «хлебные бригады», которые будут на дом доставлять пенсионерам хлеб, молоко, крупы и мясо (из расчёта 100 гр в день на человека). Всё это планируется делать за счёт средств Пенсионного фонда.

— Конечно, мы не оставим стариков в беде. Кроме еды первой необходимости, организуем доставку лекарств и самой простой одежды с белорусских предприятий лёгкой промышленности. Заодно поддержим братский народ, — пояснил Силуанов.

ИА “Интерсакс”