 

В России нашли способ сдержать стремительный рост цен на продукты

14.12.2020, 9:10, Разное

Президент России Владимир Путин на днях жестко раскритиковал чиновников. Глава государства считает, что именно их плохая работа и невнимательность привели к небывалому подорожанию продуктов. По мнению российского лидера, рост цен на некоторые товары попросту нельзя списать на пандемию коронавирусу, поскольку они производятся в России. В связи с этим Путин поручил правительству в срочном порядке решить проблему, установив достаточно жесткие сроки – ситуацию нужно исправить всего за неделю.

По данным СМИ, после решительной критики президента ведомства планируют предложить правительству заморозить цены на продукты на три месяца – с января по апрель 2021 года. В первую очередь, это затронет сахар и подсолнечное масло, поскольку именно эти товары подорожали сильнее остальных. Так, по словам российского лидера, цены на сахар выросли на 71%.

Источники журналистов, участвующие в переговорах с федеральными ведомствами по сдерживанию цен сообщили, что производители намерены зафиксировать как закупочные, так и отпускные цены на продукты. За литр подсолнечного масла предлагают установить цену в 95 рублей при покупке напрямую у изготовителя. А в продуктовых магазинах ценник не должен превышать 110 рублей. Закупочная и отпускная цены за килограмм сахара при этом составят 36 и 45 рублей соответственно.



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