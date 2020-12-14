Государство наводит порядок на российском рынке БАД

14.12.2020, 9:10, Разное

Для игроков рынка информация о новых правилах дистанционной торговли стала неожиданностью. Вероятно, с этим связано появление в СМИ неоднозначных материалов, в которых читателей пугают невозможностью купить витамины и БАДы в и без того непростой ситуации пандемии коронавируса.

Подобные материалы больше всего напоминают страшилки для впечатлительного и неподготовленного читателя. На самом деле причин для переживаний о здоровье людей нет. Еще в период первой волны пандемии вступили в силу поправки к ФЗ 61, которые разрешают аптечным организациям торговать дистанционно. Главное, чтобы организация соответствовала квалификационным требованиям – нахождение в реестре Росздравнадзора и прочее.

При этом аптечная деятельность имеет лицензионный характер. Ассортимент аптек, включая категорию БАД, зафиксирован нормативно. Предлагаемые правительством поправки де-факто не запрещают реализацию биологически активных добавок дистанционно, а лишь ограничивают участников дистанционной торговли аптечными учреждениями.

Ранее в телеграм-каналах появились сообщения, что инициатива запретить дистанционную торговлю БАД принадлежит Роспотребнадзору. Якобы возглавляемое Анной Поповой ведомство заняло по этому вопросу принципиальную позицию.

Стоит отметить, что в России дистанционная реализация биологически активных добавок запрещена в 2003 году СанПиНом 2.3.2.1290-03. Но фактически БАДы можно было приобрести в маркетплейсах и онлайн-магазинах. С января 2021 года данный СанПиН отменяется в рамках реализации механизма “регуляторной гильотины”.

По всей видимости, в Роспотребнадзоре устали от засилья на онлайн-рынке незарегистрированных БАД. Только за текущий декабрь Федеральная антимопонопольная служба отштрафовала крупные поисковики за рекламу добавки Gaia Herbs. В ФАС указали на содержание в этом БАД перца Kava – он считается сильнодействующим веществом, запрещенным к изготовлению в России.

В начале 2020 года Ульяновский областной суд принял решение о блокировке приложения маркетплейса iHerb. СМИ сообщали, что в состав распространяемой продукции входит 31 растение с психотропными, наркотическими или ядовитыми веществами. Они запрещены для использования в БАД.

Любопытное расследование опубликовала газета “Аргументы и факты”. Журналисты отмечают, что под видом биологических активных добавок можно приобрести герань или эфедру – наркотические прекурсоры. Ожидаемо, что государство в лице Роспотребнадзора старается максимально оперативно навести порядок на рынке и не допустить распространения незарегистрированный продукции.

Разговоры о том, что такая мера поставит под угрозу здоровье граждан, скорее, являются попыткой ввести людей в заблуждение. Необходимые товары всегда можно приобрести на аптечных онлайн-площадках. Такие сервисы стремительно развивают логистику и способны удовлетворить спрос на витамины, причем по доступным ценам. Покупатели же гарантированно получат безопасный товар.

Власти решили перевести всю онлайн-торговлю в надежно управляемый канал, где соответствие продукции необходимым требованиям тщательно контролируется, приводит мнение политолога Павла Данилина “Газета.ру”.

“Вместе с тем будет решена и проблема с недобросовестными продавцами из любых юрисдикций. Все они сразу окажутся на виду и фактически будут удалены с рынка”, – уверен эксперт.

Новые правила будут действовать до 2027 года. За это время государство успеет разработать более совершенные методы контроля за обращением биологически активных добавок в Сети. Уже высказывались предложения создать реестр добросовестных площадок, ужесточить ответственность для сервисов, где торгуют БАД.

Таким образом, дефицита в витаминах и добавках не будет, как и прежде купить их сможет любой желающий. В то же время постановление правительства позволит гарантировать безопасность и качество продукции.