Ради Аллы Пугачевой фанат несколько недель прожил на крыше ее дома

14.12.2020, 9:08, Разное

Фанат певицы Аллы Пугачевой пробрался на крышу дома, в котором жила исполнительница, и несколько недель находился там, чтобы наблюдать за ней в окно. Об этом пояснила бывшая домработница Филиппа Киркорова Людмила Дороднова.

В программе «Звезды сошлись!» Дороднова призналась, что этот случай фанатизма стал для нее самым пугающим. Когда певица уезжала на гастроли, то ее поклонник проникал в квартиру, чтобы добыть еды. Ее предметы и ценные вещи он в основном не трогал.

По словам Людмилы Дородновой, фанат Пугачевой мечтал жениться на ней. Из ее личных вещей он позаимствовал у певицы кассетный плеер, на котором слушал ее песни, а также гигиенические принадлежности для бритья. Через некоторое время фанат исполнительницы покинул крышу и его больше никто не видел.