 

Анатолий Вассерман назвал глупостью свой обет целомудрия

14.12.2020, 9:08, Разное

Российский журналист и эрудит Анатолий Вассерман считает глупостью свой обет целомудрия, когда он поклялся в юности, что у него никогда не будет девушки. Теперь, когда интеллектуала приглашают на свадьбу, он заявляет молодоженам, что те не повторили его ошибку.
Сейчас Анатолию Вассерману 68 лет, но детей и жены у него все еще нет. Причина тому — его обет целомудрия, который он дал в юношестве. У журналиста во время интервью часто спрашивают об этом обещании, но Вассерман всегда отвечал, что интим его не интересует. Но недавно эрудит все же признался, что от данного обета он не в восторге.

Себя Анатолий Вассерман, несмотря на почтенный возраст, называет «мальчишкой». По словам интеллектуала, забот у него никаких практически нет, ведь он не имеет ни детей, ни жены. Из-за пандемии коронавируса Вассерман решил вести образ жизни затворника, но иногда он позволяет себе дать интервью или же просто занимается публикацией своих исследований.



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