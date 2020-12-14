Россия восстановит производство тяжелых бомбардировщиков «Илья Муромец»

14.12.2020, 9:07, Разное

Представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы смогли найти ответ, при помощи которого Россия сможет дать отпор ежедневно усиливающейся авиагруппе стран НАТО.

Оптимальным решением, по его словам, станет восстановление производства тяжёлых бомбардировщиков «Илья Муромец».

– Мы должны помнить свою историю, поэтому мы возрождаем производство одной из лучших и самых надёжных машин нашей авиации. «Илья Муромец» — недорогой в производстве, что очень важно в условиях экономического кризиса. Я смело могу заявить, что по количеству мы превзойдём НАТО, да и по качеству тоже, — отметил Конашенков.

На машину установят шестицилиндровый двигатель «Аргус» производства ФРГ, латунные топливные баки на 1000 л топлива, противокапотажные лыжи. Узкие спицованные колёса шасси, обшитые кожей, соединят соединят попарно, что позволит увеличить ширину профиля колеса и снизить удельную нагрузку на почву. Это даст возможность взлетать «Илье Муромцу» с грунтовых аэродромов.

Бомбардировщик оснастят 7,62 мм ружьём-пулемётом «Мадсен» для ведения огня назад и пулемётом «Льюис» для стрельбы вперёд на шкворневых установках верхней фюзеляжной площадки в проёме крыла. Также на борту в верхнем люке фюзеляжа разместят облегчённый 7,62 мм пулемёт «Максим» . Про запас предусмотрен ящик со стрелами. Во время полёта в самолёте смогут разместиться 6-8 военнослужащих.

Ответственными за реализацию проекта назначены Объединённая авиастроительная корпорация и КБ им. Сухого.