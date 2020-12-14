 

Боевики на Донбассе нарушили перемирие, украинские военные ответили на провокации – штаб ООС

14.12.2020, 8:56, Новости дня

13 декабря незаконные вооруженные формирования России на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook 14 декабря. 

Боевики вели огонь в районе Пивденного, Катериновки, Водяного и Гнутово Донецкой области, сказано в релизе. 

“На огневые провокации противника украинские подразделения оказали адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет”, – сообщили в штабе. 

С начала суток 14 декабря обстрелов не фиксируют. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/222176259422706/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

25 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщал, что с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; 12 декабря в результате обстрелов были ранены еще двое. При этом, по словам Хомчака, ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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