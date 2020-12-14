Роскачество дало советы по выбору и хранению искусственных елок

14.12.2020, 8:45, Новости дня

Качественная искусственная елка может прослужить больше десяти лет, но только при условии грамотного выбора, правильного хранения и эксплуатации, говорится в сообщении Роскачества.

Искусственные елки в основном изготавливают из полиэтилена или поливинилхлорида, гораздо реже – из резины, часто – в комбинации с другими полимерами, передает РИА «Новости». При правильном хранении, указывают эксперты, качественная елка может прослужить не менее десяти лет: лучше всего держать ее в прохладном сухом и темном помещении, чтобы «хвоя» не потеряла цвет. Не следует хранить елку и рядом с отопительными приборами.

«Новая елка будет пахнуть вспомогательными веществами, но если технология изготовления не была нарушена, то запах будет не слишком резким и почти полностью выветрится за несколько дней. Однако если елка некачественная или слишком старая, то, скорее всего, запах никуда не денется», – указывает Роскачество.

При выборе искусственной ели рекомендуется провести рукой против иголок: выпадение, выгибание и ломкость будут говорить о некачественном товаре. Лучше отдавать предпочтение изделиям с металлическим каркасом, на ветках и корпусе не должно быть трещин и выпирающих железных частей.

«Не покупайте елку, на которой указано, что ее произвели несколько лет назад, пять и более: материал может стареть, особенно если каждый год елка стоит на свету. Чем старше искусственная елка на момент покупки, тем меньше она сможет прослужить», – говорится в сообщении.

Эксперты советуют протереть елку из ПВХ перед использованием тканью с небольшим количеством касторового масла: это смягчает материал и продлевает ему жизнь. Что касается пожароопасности, то обычно в состав елок добавляют небольшое количество специальных веществ, которые будут препятствовать распространению пламени, а также поглощать дым. Но если в составе елки есть эластомер (резина), который горит очень хорошо, то с такой елкой нужно быть вдвойне осторожными, отмечает Роскачество.

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