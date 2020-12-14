Минобороны рассказало о разведактивности у границ РФ за год

14.12.2020, 8:45, Новости дня

Количество иностранных самолетов-разведчиков, обнаруженных в 2020 году в ходе полетов вдоль российских границ, выросло на 40% по сравнению с прошлым годом, сообщили в Минобороны.

«Радиотехническими войсками в 2020 году выявлено свыше тысячи фактов полета иностранных самолетов-разведчиков у российских границ. Это приблизительно на 40% больше, чем в прошлом году», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Всего в этом году радиотехнические войска обнаружили и сопроводили более 2 млн воздушных объектов.

Радиотехнические войска оснащены радиолокационными станциями и предназначены для разведки средств воздушно-космического нападения противника.

Ранее начальник РТВ ВКС генерал-майор Андрей Кобан сообщил, что радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил РФ сформировали первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки.