Чемпион Европы по армрестлингу погиб в ДТП в Сургуте

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14.12.2020, 8:45, Новости дня

Чемпион Европы по армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья Аслан Темирсултанов погиб в ДТП, сообщила федерация армрестлинга Ханты-Мансийского автономного округа.

«В автокатастрофе в возрасте 24 лет мы потеряли хорошего человека, нашего друга и товарища – Аслана Темирсултанова. Аслан являлся членом сборной России, чемпионом РФ и Европы по армрестлингу, сделал очень большой вклад в развитие этого вида спорта у нас в регионе», – передает РИА «Новости» сообщение федерации.

В управлении МВД по Сургуту уточнили, что авария произошла в субботу поздно вечером в центре города.

«Водитель автомобиля Lada не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Camry… Водитель Lada получил травмы, был доставлен в больницу, пассажир 1996 года рождения скончался в карете скорой помощи», – отметил представитель ведомства.

По его словам, предварительно, виновным в ДТП является водитель автомобиля Lada.

Темирсултанов в 2019 году стал чемпионом Европы по армрестлингу среди спортсменов с нарушением зрения в своей весовой категории, а годом ранее завоевал серебро чемпионата мира. Кроме того, он является неоднократным призером европейских чемпионатов по этому виду спорта. Ранее Темирсултанов отмечал, что после окончания спортивной карьеры планирует остаться в Югре и заняться реабилитацией людей с инвалидностью.



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