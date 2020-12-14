Обнаружено предсказание Нострадамуса о третьей мировой войне

14.12.2020, 8:42, Разное

Исследователи обнаружили в катренах Нострадамуса упоминание о развязывании странами третьей мировой войны. Средневековый предсказатель описывал грядущие события, которые приведут к началу масштабного военного конфликта между странами.

Ученые изучили очередной катрен, написанный средневековым прорицателем и обнаружили строки, которые предположительно указывают на начало глобальных событий. Так, например, они обнаружили в пророчестве Нострадамуса указание на то, что инициатором третьей мировой войны станет некий «восточный король», узурпирующий власть в Европе. Причем Нострадамус в своих пророчествах дважды упоминает эти события, однако как обычно не указывает конкретных сроков.

Нострадамус в катренах раскрывает важную цепочку событий, которая берет свое начало в момент, когда на Земле произойдет катаклизм, спровоцированный приблизившимся к Земле космическим телом. Когда это произойдет, вся Европа будет захвачена китайско-восточной армией.

К сожалению, исследователи не обнаружили каких-либо других подсказок, проливающих свет на тревожные пророчества Нострадамуса и дающие малейшее представление о чем в них идет речь. Во времена, когда жил Нострадамус видение мира было совершенно другим, к примеру, Россия не считалась восточным государством и относилась к северным державам.

Катрены средневекового прорицателя настолько сложны, что расшифровать их практически невозможно, несмотря на «армию» толкователей, заявляющих, что им удалось это сделать. Часто происходит так, что лишь после наступления какого-либо события исследователи обнаруживают его в описаниях прорицателя. Впрочем, это касается не только Нострадамуса, но и Ванги, Мессинга и прочих предсказателей.