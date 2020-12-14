Что известно о проблемах российской вакцины против COVID-19?

14.12.2020, 8:40, Разное

Пять коробок вакцины Sputnik V обложены десятком охлаждающих элементов. И все это в термобоксе. Хранить российский препарат от коронавируса можно только при температуре минус 18 градусов. А перевозить его надо в специальных автомобильных рефрижераторах. Эта партия прибыла в Сибирь, так как в России до конца этой недели должна начаться вакцинация уже в регионах.

Московская прививочная кампания показала, что желающих не так много. Врачам порой приходилось специально обзванивать записавшихся, чтобы уточнить приедут ли они на вакцинацию. Один флакон рассчитан на пять доз, то есть на пятерых пациентов. А срок хранения после вскрытия – всего два часа. Поэтому прежде чем открыть ампулу, врачам надо сформировать группу из желающих.

После первой инъекции необходимо прийти на повторную прививку через несколько недель. Если ее не сделать, то вакцина будет неэффективна. Но со второй фазой есть проблемы, говорят источники издания “Медуза”. Журналисты пишут, что российские фармкомпании могут стабильно выпускать лишь один компонент вакцины из необходимых двух. Сейчас на фармпредприятиях идет отработка технологических процессов и установка дополнительного оборудования. А с ним, как пишет влиятельная американская газета Wall Street Journal, есть проблемы. Журналисты ссылаются на источники, знакомые с процессом создания препарата. По их данным, проблемы серьезные: от нехватки крышек для сосудов до так называемых биореакторов, в которых выращиваются и ферментируются компоненты вакцины.

Завод Biocad – один из немногих, кто может производить вакцину. По данным Wall Street Journal, завод еще в сентябре для российской вакцины закупил медицинские сосуды из Германии, крышки из Китая и фильтры из Японии. Некоторые реагенты поставили из США.

“Другие производители столкнулись с проблемами при закупке биореакторов, листы ожидания на поставки которых из Германии, Италии и США расписаны на год вперед”, – пишут авторы статьи.

У некоторых стран вызывает вопросы качество российской вакцины и прозрачность исследований. Закупать российский препарат отказалась, например, Турция.

“Проблема возникла из-за соответствия GLP (надлежащей лабораторной практике). Россия не смогла ей соответствовать. По этой причине ВОЗ и мир не могут закупать эту вакцину, в нашей стране она не может получить лицензию. По этой причине она вышла за рамки наших интересов”, – сказал глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Сейчас российские власти пытаются продать препарат Sputnik V за границу. Кремль прорабатывает вопрос поставок вакцины от коронавируса в страны Евразийского экономического союза. То есть в Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Москва уже заключила договор с Аргентиной. Туда поставят 10 миллионов доз. Активную прививочную кампанию в стране ведет лично президент Альберто Фернандес.

“Институт, в котором была разработана вакцина, получил среди своих ученых различные Нобелевские премии. Когда российская вакцина прибудет в Аргентину, первым, кто получит ее, буду я. Я не сомневаюсь в качестве этой вакцины”, – сказал он.

В самой же России президент Владимир Путин пока не подает пример населению. Ранее в Кремле говорили, что он не может быть добровольцем и участвовать в испытании вакцины. Сейчас, когда ее запустили в производство и прививают врачей и учителей, Путин также молчит и не собирается прививаться. Впрочем, и в самой России люди пока выжидают и смотрят на тех, кто привился первым.

Cпециалист по вакцинам и советник Всемирной организации здравоохранения Константин Чумаков рассказал Настоящему Времени , почему некоторые страны опасаются закупать российскую вакцину, почему ученые решили сделать совместное тестирование вакцин и почему соперничество за первенство в разработке вакцины может навредить.

— Константин, министр здравоохранения Турции сказал, что российская вакцина не соответствует надлежащей лабораторной практике. Вы можете объяснить, что это значит? И в чем именно этот несоответствие?

— В мире приняты определенные нормы для производства, разработки и внедрения биологических препаратов. Они включают в себя надлежащие лабораторные практики, надлежащие производственные практики, надлежащие клинические практики. Это все регламентировано в документах. Существует Международная конференция по гармонизации ACH, где эти регламенты строго прописаны. И, судя по всему, ни производство, ни испытания российской вакцины не соответствовали этим требованиям. Этим и объясняется, почему такой скепсис у турецких властей и у многих других.

— То есть суть претензии не в качестве, а в том, что не соблюдены вот эти нормы, соответственно, нельзя оценить качество, я правильно понимаю?

— В общем, да. Потому что таких прямых указаний, что эта вакцина какая-то плохая, нет. Она вполне может быть и хорошей. Но, поскольку про нее неизвестно и те данные, которые опубликованы, имеют очень небольшое количество сведений по поводу этой вакцины, трудно оценить ее. Поэтому это, как говорят по-русски, кот в мешке. Вакцина дается здоровым людям, поэтому требования к ее безопасности и уверенность в ее качестве должна быть стопроцентная.

— В чем главная проблема российской вакцины?

— Та обстановка, в которой она была продвинута, зарегистрирована и проталкивается, не вызывает доверия. Как говорят в Америке, сами выстрелили себе в ногу. Совершенно не нужно было это делать таким скрытым образом. Только потеряли доверие к этому продукту, который, может быть, сам по себе не такой плохой.

— Статья The Wall Street Journal говорит о том, что у России есть проблемы со второй дозой этой вакцины. Якобы не хватает мощностей для производства. Понимаете ли вы, в чем основная проблема?

— Эта вакцина состоит из двух компонентов, и они разные. Делается первый укол, и через две недели делается второй укол, чтобы создать надежный иммунитет. Производство первой дозы вполне нормальное. Но с производством второго компонента вакцины у них какие-то проблемы. Точно это неизвестно, поскольку у России не особенно прозрачный процесс. Я подозреваю, что вирус, который несет коронавирусный белок, плохо растет у них в биореакторах. Скорее всего, они не могут справиться с чисто технической проблемой производства.

— Стало известно, что AstraZeneca и создатели Sputnik ​V протестируют совместное использование своих вакцин. Это для чего?

— Это возможно. Потому что вакцина фирмы AstraZeneca основана на том же принципе, но она сделана не на основе аденовируса человека, а на основе аденовируса шимпанзе. Российская вакцина института Гамалеи сделана из двух аденовирусов – аденовирусов пятого и двадцать шестого типа. Для того, чтобы они друг другу не мешали. Поэтому заменить аденовирус пятого типа на аденовирус шимпанзе вполне возможно. Но это нужно испытывать, провести клинические испытания.

— Если составлять рейтинг вакцин, о которых мы знаем. Как бы вы их расставили? И какое место там заняла бы российская вакцина?

— Несомненно, на первом месте находится вакцина фирмы Pfizer. Это РНКовая вакцина, которая на прошлой неделе была разрешена к использованию в Великобритании, она же была зарегистрирована в Канаде. Вчера было заседание исполнительного комитета FDA в США, который тоже одобрил. Скорее всего, в течение нескольких дней FDA тоже выдаст разрешение на ограниченное применение вакцины в рамках ситуации.

Следующей идет вакцина Moderna, по которой заседание исполнительного комитета будет на следующей неделе. Но он может как дать, так и не дать разрешение на применение этой вакцины.

Кроме того, существуют китайские вакцины, про которые, к сожалению, мало что известно. Китайцы были первыми, кто зарегистрировал вакцину. Они это сделали еще летом, за два месяца до того, как это сделали в России. Но, поскольку про них мало что известно, лидерами являются эти две РНКовые вакцины.

— А на третьем месте все-таки Китай или Россия?

— Трудно сказать. Наверное, они где-то вместе. Я думаю, что Китай. Там были проведены исследования. Там делается сразу шесть вакцин. Некоторые из них уже применяются для военного персонала, и про них больше известно. Российская вакцина тоже где-то близко. Повторюсь, она может быть вполне приличной. Те проблемы, которые у них есть с обеспечением продажи за рубеж, связаны с их собственным поведением.

— С чем связано это неправильное поведение? Почему этот процесс скрывается?

— Я думаю, это традиционная российская секретность: из всего нужно сделать какую-то тайну. И все это сильно политизировано. Совершенно не нужно устраивать эту гонку: мы первые, мы вторые. Нужно сотрудничать, разные страны должны сотрудничать, а не пытаться друг друга обогнать. Это не Олимпиада. Речь идет о защите людей от очень серьезной болезни.

Когда вмешивается политика, у нас все идет наперекосяк. Кроме проблем с продажами за рубеж, ухудшается отношение простых людей к вакцине. Ведь вы знаете, как много людей не доверяют вакцинам. И эта нездоровая шумиха, совершенно ничем не оправданная возня вокруг этого не способствует тому, чтобы у людей возникло доверие к этой вакцине и вакцинам вообще. Отношение к этому процессу было очень непродуманным.