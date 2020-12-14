 

Москвич использовал десятилетнюю дочь для распространения наркотиков

14.12.2020, 7:55, Новости дня

Московские полицейские задержали двух мужчин, занимавшихся продажей метадона. Для распространения наркотиков один из них привлек свою десятилетнюю дочь, сообщили в столичном управлении МВД.

Сотрудники полиции обнаружили девочку в подъезде дома на Шипиловской улице. При досмотре у нее обнаружили 76 свертков, как минимум десять из которых были с метадоном, гворится в сообщении на сайте ведомства.

Как установили правоохранители, ребенок действовал по указанию своего 47-летнего отца. У его подельника полицейские обнаружили девять свертков с метадоном. Девочка была помещена в больницу, отмечается в сообщении. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Кроме того, в отношении отца девочки возбудили дело по ст. 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»). Оба мужчины находятся под стражей.

В ноябре прошлого года СМИ сообщали, что у двухлетнего мальчика в Подмосковье нашли в крови наркотики.

Ранее трехлетняя гражданка России отравилась наркотиками на Ибице.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Гривна продолжила дорожать к доллару

11.07 / Иван Голунов разоблачил «расследования» Навального

03.08 / «Беспрецедентное событие» — в Израиле набирают обороты протесты с требованием отставки Нетаньяху

13.08 / Из-за коронавируса скупка золота в Швейцарии стала народным видом спорта

12.11 / Путин, Додон, Зеленский, Крым, олигархи. Интервью Гордона с кандидатом в президенты Молдовы Санду. Трансляция

26.08 / Сущенко: В момент задержания ФСБшники надели мне мешок на голову. Я начал задыхаться

08.11 / Компания Apple разработала сканер Touch ID нового поколения

10.11 / Немецкие евреи всё чаще задумываются об эмиграции

19.10 / Компания SsangYong покажет новый кроссовер Rexton в ноябре

22.09 / Появились первые снимки электрического Porsche Macan 2022

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска