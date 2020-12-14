Названа вероятная причина увольнения проработавшей 30 лет у Киркорова домработницы

14.12.2020, 7:24, Разное

Проработавшая более 30 лет у певца Филиппа Киркорова домработница Людмила Дороднова объяснила причину увольнения. Она полагает, что исполнитель отправил ее на заслуженный отдых из-за возраста, ведь ей в этом году исполнится 80 лет.

Бывшую домработницу Филиппа Киркорова пригласили в программу «Звезды сошлись». Там Людмила Дороднова призналась, что уже полгода не работает у певца. А первые слухи об ее увольнении начали появляться еще три года назад, поэтому она подозревает, что исполнителю могли «нашептать про нее», но какого-то открытого конфликта между ними не было. Кроме того, пандемия коронавируса, отметила Дороднова, сделала всех нервными.

В день увольнения Филипп Киркоров сказал домработнице, чтобы та «поехала к себе отдыхать». Певец видел, что работа пожилой женщине дается тяжело, но Людмила Дороднова уверена, что она полностью справлялась со своими обязанностями. Сейчас она живет в однокомнатной квартире в Москве. Исполнитель после увольнения финансово помог ей, а теперь бывшая домработница получает пенсию в размере 20 000 рублей.