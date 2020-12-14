Уволенный Стасом Михайловым гитарист назвал размер заработка

14.12.2020, 7:24, Разное

Бывший гитарист певца Стаса Михайлова рассказал, что за один концерт мог заработать 15 000 рублей. Однако после начала пандемии певец уволил музыканта, когда Слава Маркес попросил его выплачивать фиксированную сумму денег.

В программе телеканала НТВ «Секрет на миллион» Слава Маркес признался, что проработал гитаристом у Стаса Михайлова семь лет. До пандемии за один месяц они могли отыгрывать до 10-15 концертов в месяц. А за одно выступление гитаристу выплачивали 15 000 рублей. Однако с началом пандемии коронавируса все изменилось.

В рабочем чате Слава Маркес попросил, чтобы ему и другим музыкантам установили определенный объем выплат. Михайлов ничего не ответил, он просто удалил его из чата и уволил. Гитарист отметил, что ему пришлось выбирать между тем, чтобы быть музыкантом известного исполнителя, но без денег, или же самому искать заработки. Так, одно время Маркес работал сборщиком мебели. Сейчас его приглашают выступать на свадьбы и корпоративы.