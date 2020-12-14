Умер автор шпионских романов Джон ле Карре

14.12.2020, 6:42, Новости дня

Британский писатель, автор шпионских детективов Джон ле Карре ушел из жизни в возрасте 89 лет, информирует литературное агентство Curtis Brown, представлявшее интересы писателя.

«С великой скорбью вынуждены сообщить о том, что Дэвид Корнуэлл, известный миру как Джон ле Карре, ушел из жизни в субботу, 12 декабря 2020 года, в Корнуолле после непродолжительной болезни, не связанной с COVID-19. Ему было 89 лет. Наши мысли сейчас с его четырьмя сыновьями, их семьями, и его женой Джейн. Он, бесспорно, был гигантом английской литературы, определившим облик эпохи холодной войны и бесстрашно говорившим правду в лицо власть предержащих в последующие годы», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ле Карре, в молодости работавший на британскую разведслужбу МИ6 и контрразведку МИ5, написал несколько десятков рассказов и 25 шпионских романов (из них два – автобиографических), которые были переведенных на десятки языков. Среди наиболее известных – «Русский дом», «Шпион, выйди вон!», «Шпион, пришедший с холода». Больше десятка его книг были экранизированы. Снятая в 2011 году лента «Шпион, выйди вон!» получила две премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и была выдвинута на «Оскар» в трех номинациях. Газета Times включила ле Карре в список 50 лучших британских писателей послевоенного времени.

Ле Карре посвятил литературе больше полувека и продолжал писать до глубокой старости. В 2016 году были изданы его мемуары «Голубиный туннель». Последний роман писателя – «Полевой агент» вышел в свет в Великобритании в октябре 2019 года. В нем ле Карре вновь возвращается к теме противостояния РФ и Запада и строит фантастическую теорию о причинах Brexit, об инициаторах которого писатель крайне негативно отзывался в интервью различным изданиям.

Романист порой нелестно отзывался и о работе британской разведки, а образ МИ6, который он рисовал в своих книгах, вызывал возмущение у многих сотрудников спецслужбы. В прошлом году в заочную полемику с писателем на страницах Times вступил экс-глава МИ6 (1999-2004) Ричард Дирлав, заявивший, что творчество ле Карре подрывает имидж ведомства, имеет деструктивный эффект и «переворачивает реальность» с ног на голову.