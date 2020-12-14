Минсельхоз отреагировал на призыв правительства по сдерживанию цен на продукты

14.12.2020, 5:48, Новости дня

Бизнес готов реагировать на предложения по снижении цен на продукты питания, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«В соответствии с поручением президента и председателя правительства мы сейчас очень активно работаем над тем, чтобы стабилизировать цены на продукты питания. Бизнес на сегодняшний день показывает свою социальную настроенность и готов реагировать на те предложения, которые мы высказываем», – сказал Патрушев в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал министерства за рост цен на основные продукты, потребовав за неделю принять меры для прекращения их роста.

В среду президент обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты, а правительству подготовить к утру понедельника все нормативные акты по нормализации цен.