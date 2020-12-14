 

После закрытия границы с Китаем в Приморье скопилось более 260 фур

14.12.2020, 5:48, Новости дня

Перед пунктами пропуска с Китаем в Приморье скопилось свыше 260 грузовиков после того, как китайская сторона остановила пропуск транспорта через госграницу с Россией, сообщил представитель Дальневосточного таможенного управления.

«На утро понедельника перед «Пограничным» скопилась 141 машина – за сутки добавилась одна. Перед «Полтавкой» – 124 машины. На утро понедельника китайская сторона не открывала границу для транспортных средств», – сказал РИА «Новости» представитель таможенного управления.

По его словам, российские таможенники на этих пунктах пропуска работают в обычном режиме, как только граница откроется, они возобновят оформление грузовиков. Также в ДВТУ уточнили, что китайская сторона официально не уведомляла российскую о причинах закрытия границы.

Росгранстрой 11 декабря сообщал, что по инициативе китайской стороны в одностороннем порядке приостановлен пропуск транспорта через государственную границу в пунктах пропуска Дуннин (сопредельный пункт пропуска на российской стороне «Полтавка») и Суйэфэньхэ (пункт пропуска «Пограничный»). Причины закрытия не назывались.

Как сообщало генконсульство Россиив Харбине 11 декабря, в день закрытия границы в Дуннине и Суйфэньхэ, местные власти сообщили о двух случаях заболевания COVID-19 в двух этих городах. Первый больной в Дуннине работал на таможенном посту китайской части погранперехода Дуннин – Полтавка. Второй – в приграничном торговом комплексе Суйфэньхэ, занимался разгрузкой импортных товаров. В китайских приграничных городах объявлено о массовой ПЦР-диагностике, ведется выборочная проверка импортных грузов на наличие коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в России выявлено 28 080 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,6 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6425, Санкт-Петербурге – 3768, Московской области – 1444. Всего в стране выявлено 2 653 928 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Первого сентября Samsung покажет новый складывающийся смартфон

30.06 / Демократы потребовали от разведки США информации о «сговоре» РФ с талибами

31.08 / Джуканович не стал признавать поражение до оглашения результатов выборов

29.08 / Соловьев сыронизировал по поводу Лукашенко и беспорядков в Берлине

09.09 / Названа стоимость самого дешевого съемного жилья в центре Москвы

20.08 / Нижегородцу вернули выброшенные в мусор деньги

27.07 / В Португалии рассказали о многоразовой маске, нейтрализующей коронавирус

16.10 / Раскрыт результат испытаний Турцией комплексов С-400

30.07 / CNN о переболевшем Лукашенко – а раньше относился к коронавирусу с пренебрежением

23.10 / Кремль: РФ будет защищать свои интересы в случае выхода США из ДОН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска