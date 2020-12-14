Мнение: “Полицейское государство”

14.12.2020, 5:14, Разное

Из комментов к одному из предыдущих постов, грех не вынести отдельно:

“Вспоминается история десятилетней давности, рассказанная знакомым: ОМОН накрывает каких то бандитов. Одному , особо авторитетному, и вроде даже бывшему не при делах омоновец ненароком дает в рожу. Кто конкретно- разумеется неизвестно, т.к. все в масках

В тот же день задержанных отпускают, а дальше…

Омонье начальство выстраивает строем всех бойцов, и обиженный бандит дает по морде каждому- чтоб не пропустить виноватого”.

Я как-то очень живо представил себе эту картину: строй ОМОНа, вдоль него идет бандит. И все стоят смирно, едят глазами начальство, как положено. Дисциплина!

Люди у нас не понимают, что “полицейский беспредел” и “бандитский беспредел” – это не два противоположных состояния общества. Строго наоборот: это ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ. В обоих случаях у человека нет достоинства и чести, подавляются в первую очередь те, кто пытается достоинство защитить.

А нет у людей достоинства – ничего не будет. Совсем ничего, только один сплошной беспредел. Собственно, все гражданские свободы только на это и направлены – на защиту достоинства человека. Нет прав – нет достоинства, ничего нет.