Мнение: “Полицейское государство”
14.12.2020, 5:14, Разное
Из комментов к одному из предыдущих постов, грех не вынести отдельно:
“Вспоминается история десятилетней давности, рассказанная знакомым: ОМОН накрывает каких то бандитов. Одному , особо авторитетному, и вроде даже бывшему не при делах омоновец ненароком дает в рожу. Кто конкретно- разумеется неизвестно, т.к. все в масках
В тот же день задержанных отпускают, а дальше…
Омонье начальство выстраивает строем всех бойцов, и обиженный бандит дает по морде каждому- чтоб не пропустить виноватого”.
Я как-то очень живо представил себе эту картину: строй ОМОНа, вдоль него идет бандит. И все стоят смирно, едят глазами начальство, как положено. Дисциплина!
Люди у нас не понимают, что “полицейский беспредел” и “бандитский беспредел” – это не два противоположных состояния общества. Строго наоборот: это ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ. В обоих случаях у человека нет достоинства и чести, подавляются в первую очередь те, кто пытается достоинство защитить.
А нет у людей достоинства – ничего не будет. Совсем ничего, только один сплошной беспредел. Собственно, все гражданские свободы только на это и направлены – на защиту достоинства человека. Нет прав – нет достоинства, ничего нет.
Источник: Размышления вольного социолога
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет