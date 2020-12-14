 

Захарова рассказала об умерших от коронавируса российских дипломатах

14.12.2020, 4:54, Новости дня

Среди российских дипломатов и сотрудников консульств есть случаи смертельного исхода из-за заболевания коронавирусом, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Наши дипломаты и сотрудники консульских учреждений такие же люди, и пандемия их не обходит стороной. У нас есть, к сожалению, и летальные случаи», – передает слова Захаровой ТАСС со ссылкой на телеканал «Звезда».

Дипломат добавила, что в российских посольствах коронавирусом болеет большое количество людей.

Ранее Захарова призвала россиян отказаться от поездок за рубеж из-за неблагоприятного санитарно-эпидемического фона в мире.

За минувшие сутки в РФ выявлено 28 080 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,6 млн случаев заболевания.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в РФ уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.



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