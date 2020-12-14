 

СК не увидел признаков преступления в нападении на Ксению Собчак

14.12.2020, 4:34, Разное

…в Среднеуральском монастыре.

Следователь Верхнепышминского отдела Следственного комитета РФ вынес постановление об отказе в возбуждении дела по факту нападения на съемочную группу Ксении Собчак в женском монастыре в Среднеуральске. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Собчак Сергей Бадамшин.

«Мы обжаловали это постановление, — сказал Бадамшин. — В результате оно было отменено вышестоящим прокурором. Следственный комитет продолжает доследственную проверку. Это стандартная процедура».

Нападение на съемочную группу произошло 27 июня. Ксения Собчак вместе с бывшими воспитанниками монастыря приехала в Среднеуральск для встречи с опальным отцом Сергием. Вместо интервью получилась потасовка, в которой, по словам телеведущей, охранники и послушницы монастыря сломали ей нос, а видеооператору руку.

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В конце июля журналистка Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой расследовать происходящее в монастыре. В своем письме они отмечали, что в ходе подготовки фильма «Монастырь особого назначения» им стало известно «об ужасающих, вопиющих фактах насилия над несовершеннолетними детьми, проживающими в данном монастыре».

В октябре СКР возбудил три дела об истязании детей, нарушении права на свободу вероисповеданий и самоуправстве в Среднеуральском женском монастыре.

Захватившего монастырь схиигумена Сергия лишили сана в июле этого года. За три недели до этого он вместе с соратниками, среди которых ветераны войн и профессиональные спортсмены, изгнал из монастыря настоятельницу игуменью Варвару. Причиной лишения схимонаха сана стала его проповедь, в ходе которой он проклял тех, кто закрывает храмы «в связи с несуществующей пандемией коронавируса».

Изольда Дробина
«Новая газета на Урале»

Источник: Новая газета



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