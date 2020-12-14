Мнение: Определение либераста

14.12.2020, 4:20, Разное

Мне давно хотелось понять, что же все-таки имеет в виду коллективное бессознательное моего дорогого народа под этим ругательным термином. Объяснение “это либерал” – не катит, поскольку тогда тем более непонятно, что же наши люди понимают под “либералами”. Совершенно ясно лишь, что вовсе не то, что написано в словаре. Ни о каких там “верховенствах Закона”, “ценностях Свободы”, “разделении властей” и всем таком прочем люди, говррящие “либераст”, и думать не думают. Многие даже вообще не понимают, что это такое – “верховенство закона”. Это как?

Но тогда что ж такое “либераст” – просто ругательство? Этакий современный аналог “редиски”, то есть “нехорошего человека”? Или это указание на какие-то сугубо личные, а не политические и не идеологические качества человека? Типа, “либераст” – это кто-то жадный, противный, эгоистичный, черствый, равнодушный к страданиям простого народа…

И все-таки я, как политтехнолог, привык доверять народному уму. Самая большая ошибка – считать средних обывателей кретинами или в лучшем случае пятилетними детьми. Логика “народа” порой своеобразна, порой дика, но она всегда ЕСТЬ. И если множество людей дружно употребляет какой-то политический термин (пусть и искаженный), то, скорее всего, они и вкладывают в него какой-то, причем достаточно строгий, ПОЛИТИЧЕСКИЙ смысл. Хотя, не исключено, что при этом далеко не все осознают, какой же именно.

И, знаете, я этот смысл обнаружил! Эврика!

Так вот: “либерастами” у нас ВСЕГДА обзывают всех тех, кто так или иначе хочет ограничить государственные выплаты тем или иным слоям населения. “Свобода”, “закон”, “низкие налоги” – это все для рядового обывателя всего лишь маловразумительные абстракции, вникать в которые лень и неохота, да и бессмысленно. А поистине КЛЮЧЕВОЙ вопрос, волнующий КАЖДОГО – он один: будут давать бабки или нет?

Поэтому, к примеру, ключевой для определения всякого на “либерастию” – вопрос о пенсиях. На этом “погорела” Хакамада, коей молва навеки приписала стремление “отберем у стариков пенсии, пусть быстрее сдохнут”. Говорила она так или нет – неважно, важно, что ее “разоблачили”.

Потому же мгновенно под определение “либераста” попадает Кудрин и вообще все те, кто говорил о повышении пенсионного возраста и т.п. ужасах; в смысл никто не вникает, главное – люди хотят ограничить выплаты из бюджета! И сюда пробрались, либерасты проклятые!!

Точно так же мгновенно заклеймят “либерастом” любого, кто заикнется о пользе платного образования и медицины, кто посягнет на пособия для одиноких матерей и вообще любые соцвыплаты – хотя бы даже теоретически. Вообще, любой шаг в пользу платности, любая попытка “монетизации снизу” чего бы то ни было – это и есть “либерастия”.

Я бы не стал тут клеймить массовое сознание “тупым” и “ничего не понимающим”. Пожалуй, наоборот – тут наши люди ухватывают некую сущностную вещь: родство “свободы” и “денег”. Помните, наш Достоевский ведь выдал формулу: “Деньги – есть отчеканенная свобода”? Люди прозревают в “либерализме” главное. А главное ведь в нем не какая-то абстрактная “свобода вообще”, а именно это – необходимость ПЛАТИТЬ САМИМ. Либерализм всего лишь подразумевает, что свободен лишь тот, кто ПЛАТИТ САМ. И за всё. Из СВОИХ денег.

“А как же больные? Сирые? Нищие? Убогие?” – резонно спрашивают у “либерастов”. “Если вы за них так переживаете – вы им и помогайте! Частным образом” – отвечают, как правило, “либерасты”. За что и получают на воротник – В ИТОГЕ – все вышеперечисленные эпитеты: жадные, эгоистичные, черствые, равнодушные etc. Народ ведь у нас жутко добрый и милосердный, это всем известно.

В следующий раз аналогичным образом разберу слово “фашист”.