 

Мнение: 5 лет вместе…

14.12.2020, 4:02, Разное

Не бывает бездомных собак, бывают собаки, которые не нашли свой дом…

Вот нам с Чарли повезло, мы нашли друг друга.

Но нашли мы друг друга  не сразу. Чарли родился бездомным, но он нашелся и попал в добрые руки.

Я не видел Чарли, когда он был совсем крошечным. Вот таким.

В нашей семье Чарли появился, когда ему было уже 7 месяцев. И произошло это ровно пять лет назад, 13 декабря 2015 года. За несколько дней до этого  мы увидели в Facebook фотографию и объявление.

А вот фотография, сделанная ровно пять лет назад, 13 декабря 2015 года….

Так и живем…

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / «Все запасы химоружия уже уничтожены»

11.07 / Лишний партбилетик

30.07 / Мнение: Беглые колхозники, марксизм в американских университетах и самоуничтожение революционеров

14.09 / Диетологи назвали пять продуктов, усиливающих сжигание жира

02.11 / Слышны взрывы: мощный пожар в Москве попал на видео

18.11 / А у меня вон чего есть! – Личное мнение

28.11 / В Румынии растет число воскресших жертв коронавируса

24.06 / Умер отец певицы Натали

07.12 / Скандалы: Уроки Александра Потапова

28.06 / Мнение: Штурм полицейского участка в Портленде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска