Мнение: 5 лет вместе…

14.12.2020, 4:02, Разное

Не бывает бездомных собак, бывают собаки, которые не нашли свой дом…

Вот нам с Чарли повезло, мы нашли друг друга.

Но нашли мы друг друга не сразу. Чарли родился бездомным, но он нашелся и попал в добрые руки.

Я не видел Чарли, когда он был совсем крошечным. Вот таким.

В нашей семье Чарли появился, когда ему было уже 7 месяцев. И произошло это ровно пять лет назад, 13 декабря 2015 года. За несколько дней до этого мы увидели в Facebook фотографию и объявление.

А вот фотография, сделанная ровно пять лет назад, 13 декабря 2015 года….

Так и живем…