Шнуров станет отцом в третий раз
14.12.2020, 4:00, Новости дня
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что они с супругой Ольгой Абрамовой ждут ребенка.
Этому событию музыкант посвятил стихотворение, опубликовав его в своем Instagram.
«Не пойму, за что мне это счастье?
Нам пошел на пользу карантин,
Ближе стали наши с тобой части.
От любви, среди ночей и ден
Мы смыкались дуговою сваркой,
И теперь ребеночка мы ждем,
Нежно обниму я вас и жарко.
Представляю маленькие ножки,
Глазки, попку, ну и носик кнопкой.
Будет трое нас, да еще кошки,
И в улыбке расплываюсь робкой»
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Ранее музыкант заявил, что сделает перерыв в публикации стихов на злобу дня. Он поиронизировал, что такая форма творчества не соответствует его возрасту и статусу.
Шнуров в 2018 году в Санкт-Петербурге женился на Ольге Абрамовой. Он также написал стихотворение о своей четвертой женитьбе.
Со своей бывшей женой Матильдой Шнуров развелся в августе 2018 года. Это был его третий брак. У него двое детей: дочери Серафиме 27 лет, сыну Аполлону – 20 лет.
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