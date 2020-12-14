 

Шнуров станет отцом в третий раз

14.12.2020, 4:00, Новости дня

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что они с супругой Ольгой Абрамовой ждут ребенка.

Этому событию музыкант посвятил стихотворение, опубликовав его в своем Instagram.

«Не пойму, за что мне это счастье?

Нам пошел на пользу карантин,

Ближе стали наши с тобой части.

От любви, среди ночей и ден

Мы смыкались дуговою сваркой,

И теперь ребеночка мы ждем,

Нежно обниму я вас и жарко.

Представляю маленькие ножки,

Глазки, попку, ну и носик кнопкой.

Будет трое нас, да еще кошки,

И в улыбке расплываюсь робкой»

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Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Ранее музыкант заявил, что сделает перерыв в публикации стихов на злобу дня. Он поиронизировал, что такая форма творчества не соответствует его возрасту и статусу.

Шнуров в 2018 году в Санкт-Петербурге женился на Ольге Абрамовой. Он также написал стихотворение о своей четвертой женитьбе.

Со своей бывшей женой Матильдой Шнуров развелся в августе 2018 года. Это был его третий брак. У него двое детей: дочери Серафиме 27 лет, сыну Аполлону – 20 лет.



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