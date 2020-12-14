«Российских хакеров» бездоказательно обвинили во взломе системы минфина США

14.12.2020, 4:00, Новости дня

Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила о причастности «российских хакеров» к взлому системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. При этом никаких доказательств издание не приводит.

Как утверждает газета, речь идет о группе хакеров, которая якобы работает на российские власти. Издание заявляет, что за атакой стояла группа APT29 (Cozy Bear). Издание утверждает, что эта хакерская группа во время президентства Барака Обамы якобы взламывала системы госдепартамента и Белого дома. Также, по данным газеты, хакеры этой группы также якобы совершили атаку на крупную американскую компанию FireEye на прошлой неделе.

По словам одного из источников газеты, хакеры проводят атаки уже несколько месяцев и ведут широкую кампанию в отношении «множества целей». ФБР занимается расследованием, остается неясным, к какой информации хакеры получили доступ, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США.

Страны Запада неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках. Консультанты Белого дома даже включили Россию в список государств-хакеров. В РФ не раз называли обвинения Запада в причастности российских хакеров к различным атакам бездоказательными. При этом Москва предлагала Западу возобновить диалог по кибербезопасности, но получила «категорический отказ».