 

В ходе протестов в Вашингтоне задержаны 33 человека

14.12.2020, 4:00, Новости дня

Американские стражи порядка задержали 33 человека во время переросших в столкновения протестных акций в Вашингтоне, девять человек пострадали, информирует местный телеканал NBC4 Washington со ссылкой на правоохранителей.

Акции в поддержку президента Дональда Трампа прошли в американской столице, им противостояло небольшое количество левых активистов. Всего задержано, по последним данным, 33 человека: при этом шесть человек обвиняются в нападении на полицейского, десять задержали за совершение простых нападений, и четверых обвиняют в беспорядках, передает РИА «Новости».

Согласно оценке правоохранителей, это самое большое число задержанных во время демонстрации за день после протестных движений в августе, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

По данным телеканала, в ходе протестных шествий в столице пострадали девять человек, при этом четверо из этого числа получили ранения в результате нападения 29-летнего мужчины с ножом. Их доставили в больницу с тяжелыми ранениями. Нападавшему предъявили обвинения в совершении нападения с использованием оружия и в связи с нанесением ножевых ранений четырем людям, заявили в полиции округа Колумбия.

Кроме того, восемь полицейских получили незначительные ранения в ходе столкновений.

Трамп не признает поражение на выборах президента и оспаривает результаты выборов в судах. Кроме того, Трамп планирует добиться назначения специального советника для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах в США.

Генпрокурор Техаса призвал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победителем признали Джозефа Байдена. Иск поддержали представители 17 штатов. Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство с требованием включить его в иск. Верховный суд США отклонил иск Техаса. 



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