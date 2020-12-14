Мнение: На волнах санитарного маразма

14.12.2020, 3:26, Разное

Вчера на сон грядущий включил телевизор и в очередной раз услышал из уст какого-то медицинского светила, призывающего народ к “соблюдению гигиены”, известную байку про некое исследование британских ученых – что на ручках тележек для покупателей в супермаркетах обнаружено больше самых разных (и очень порой опасных) болезнетворных микробов и вирусов, чем на пресловутом ободке унитаза в общественных туалетах.

Светило, как обычно, использовало данный пример, чтобы “наглядно” убедить слушателей не расслабляться и самым тщательным образом соблюдать санитарные нормы не только после посещения уборной (к этому, считается, народ уже приучили), но и после походов в магазины за покупками. А я подивился”логической глухоте” наших пропагандистов, причем даже тех, кто вроде бы представляет “мир науки”. Они ведь в упор не видят, что их пример если и способен в чем убедить мало-мальски думающую публику, то только в строго противоположном: что видимость фатально далека от сущности, что в сверкающих универсамах (куда мы всю жизнь ходили без всякой опаски и стерилизации), ЕСЛИ РАЗОБРАТЬСЯ, вдвое грязнее, чем в отхожих местах – и потому только дурак или параноик может придавать слишком большое значение маскам, перчаткам и постоянной дезинфекции всего и вся.

Конечно, возможно, что всё “исследование магазинных тележек” – какой-то фейк, неправильный перевод или просто кто-то кого-то не так пересказал; однако, если понимать его буквально – вывод может быть только таким. Даже пропаганда нынче в основном опровергает сама себя – но люди разучились критическому восприятию, и поэтому она прекрасно работает. Таков парадокс!

P.S. Поискал, ради смеха, первоисточник слуха. Ну вот, например (правда, там аж 2011 г.):

“Более 70 процентов магазинных тележек заражены фекальными бактериями. Таков шокирующий результат анализов, проведенных в Университете Аризоны. Бактерии в изобилии обнаружены на ручках почти 60 тележек из 85 обследованных в разных супермаркетах. То есть, загажены они не в каком-то одном – неряшливом. Инвентарь обмазан фекалиями во всех – по всем Соединенным штатам. А фекальных бактерий на тележках больше, чем в общественных туалетах. Сами ученые объясняют фекальный парадокс просто: туалеты регулярно моют и дезинфицируют, а тележки – нет. На это безобразие они – ученые – и указывают”.

Но это, видимо, далеко не единственное такое исследование! Вот уже явно другое, от 2017 года:

“Интернет-магазин Reusethisbag.com, занимающийся продажей многоразовых сумок для покупок, недавно опубликовал результаты исследования, в котором рассматривались уровни бактерий в ста продуктовых магазинах разных размеров и ценовых категорий. Лаборанты провели месяцы, собирая мазки с поверхности магазинных тележек, дверей холодильника и продуктов и изучая их. Исследователи пришли к невероятным выводам: содержание опасных бактерий в магазинах низких, средних и высоких категорий цен и качества продуктов оказалось выше, чем в среднестатистической туалетной комнате”

А вот тут и про Россию! Пожалуйста – 2018 год:

“В России уже проводилось похожее исследование. Микробиологи брали мазки с дверных ручек метро, поручней автобусов, не обошли вниманием даже сиденья унитазов в общественных туалетах. Но в итоге именно тележки в супермаркетах оказались самым густонаселенным мегаполисом бактерий. Столкновение с этой микро-армией грозит человеку серьёзными болезнями, из-за которых возможно придётся лечь на операционный стол”.

И т.д. Во всяком случае, мы видим, что все эти пугалки и страшилки начались еще задолго до ковида.