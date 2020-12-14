Лобода + Губин = Миро – Личное мнение

14.12.2020, 3:22, Разное

Красивый парень? На мой взгляд, очень.



Фото: Соцсети

Мои постоянные читатели знают, какие у меня требования у мужской внешности: высокий рост, длинный торс сёрфера, уверенные подбородок и нос. Всё то, что вписывается в понятие «порода».

В парне на фото порода видна.

Ходят слухи, что именно от него — своего танцора — родила вторую дочь Лобода, а никак не от Линдеманна.

Причём тут Андрей Губин и, собственно, я?

Расскажу.

Только сначала отвешу Светке щедрую оплеуху (простите: записалась) похвалу, если, конечно, сплетня об отцовстве правдива.

Ну, отличные же гены красивого папы!



Фото: Соцсети

Девочка вырастет тоже красивая: несравнимо привлекательнее девок, рождённых от приземистых пузанов со слабыми подбородками и смазанными носами.

Детей лучше рожать от красивых. Это моё личное мнение.

Его я никому не навязываю. Однако дети женщин, которые меня сейчас послушают и не будут тащить в дырку стручок уродика, скажут мне, когда вырастут, большое спасибо.

И пусть на данном конкретном фото Светкин танцор выглядит, как крашеная наложница, это никак не отменяет высокое качество его биологического материала.



Фото: Соцсети

Впрочем, чего это я тут перед вами распинаюсь: ни фига вы ко мне не прислушаетесь. Знаю я вас: так и будете цепляться за своих кривых мужичков чуть красивее обезьян и стараться от них забеременеть.

Вы же думаете только о том, с кем влезть в ипотеку и зачать, а не о том, с каким лицом, с какими зубами, с каким скелетом, с какими пропорциями придётся потом жить ребёнку, рождённому от папаши-вырожденца.

Так что, если сплетня имеет под собой основания, то и за Светку, и за её дочку я только порадуюсь.

До меня дошли и другие слухи: о том, что теперь Светка продвигает этого красавца в шоубизнесе.

Вот опять в очередном клипе его сняли: на этот раз — в очень загадочном.

Что здесь загадочного?

Лично мне непонятно, кто поёт. Группа Sladko, но самого-то певца в кадре нет.

Если предположить, что танцора продвигает Лобода, то, может, он ещё и поёт за кадром? Нелогично. Продвигала бы — пел бы в кадре. А за кадром — это не продвижение, а наоборот: попытка засунуть в шкаф.

Итак: кто поёт за кадром?

Сначала я подумала, что это — какой-то неизвестный исполнитель. Позвонила товарищу из нашего сельского шоубизнеса, который в теме. Он мне подсказал: поёт известный артист, но кто именно, не раскрыл.

Вместо прямого ответа предложил пари: угадаю, кто поёт, — мой куш! Не угадаю — мне придётся раскошелиться.

Сижу вот теперь, в голос вслушиваюсь.

Послушайте и вы, пожалуйста. Знакомый голос?

Пошла по друзьям. Кто-то предположил, что поёт Билан. Кто-то спросил: «Лен, тебе заняться нечем?»

Вообще-то, есть чем: хочу выиграть бабки и перевести выигрыш на лечение ребёнка, которому нужна помощь.

Поможете?

Моя версия: поёт «мальчик-бродяга» из 90-ых Андрей Губин. Помните такого?

Не так давно читала статью о его проблемах здоровьем: на публике не показывается, от камер прячется. Может, это он?



Фото: Соцсети

Может, Губин стесняется того, как выглядит, спрятался за танцующим красавцем и русалкой в дурацких лосинах и гнусавит за кадром? Или всё-таки нет: не Губин?

Себе я, честно скажу, не доверяю: у меня нет ни голоса, ни слуха. Не меломанка ни разу.

Помогите, а? Кто, по-вашему, ноет о любви в клипе?

Если выиграю пари с вашими подсказками, то мы вместе сделаем доброе дело: поможем ребёнку.

Поехали!