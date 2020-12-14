 

Мнение: Карабахские анклавы

14.12.2020, 3:00, Разное

Относительно сегодняшнего конфликта в Карабахе с убитыми и ранеными между армянами и азербайджанцами.
Фабула там достаточно простая – по Московским соглашениям, помимо 5 передаваемых районов, на остальных территориях линия соприкосновения фиксируется по состоянию на 10 ноября, в рамках чего Азербайджан и забрал Шушу.
Но покуда Азербайджан наступал на Шушу и Степанакерт, в тылу оставались изолированные армянские гарнизоны, где сидели ополченцы НКР. И на момент заключения перемирия, эти села находились под контролем армян, в том числе и в формате фактических анклавов, с которыми затруднено сообщение.

Но де-юре, они остались за армянами, потому что на 10 ноября армяне их контролировали.
Азербайджанцы с позиции силы, попытались под шумок, отжать у армян и эти села, делая вид, что их Московские соглашения не касаются. Российские миротворцы напомнили об этом, а в МО РФ выпустили обновленную карту, где к юго-востоку от Лачинского коридора на юг протянулась узкая кишка с несколькими малозначительными поселками, которые юридически принадлежат армянам.

Алиев вошел во вкус и с позиций победителя пытается отжать у армян больше, чем ему положено, а также попутно отчитывает послов США и Франции.
Есть мнение, что за этим головокружением от успехов в недалеком будущем могут последовать не менее головокружительные последствия.
Относительно же возни в Карабахе, можно ожидать как минимум еще ряда аналогичных инцидентов, локальных стычек, а также рутинных подрывов на минах.

PS. Ну и до кучи – в окружении Пашиняна отрицают сегодняшние сообщения о том, что он подал или готовится подать в отставку.
Но я думаю, это лишь вопрос времени – долго ему с таким багажом за плечами не просидеть. Другой вопрос, что пока не просматривается вменяемой кандидатуры, которая поведет Армению к выходу из системного кризиса.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Лукашенко припомнил Путину Чечню: Не дай Бог это белорусам

02.10 / Мнение: О ковиде у Трампа: что теперь грозит Америке

12.10 / Советы по сохранению молодости от Павла Дурова – Личное мнение

30.07 / Известный писатель найден мертвым в собственной квартире в Москве

10.12 / Иисус Христос был инопланетянином, а Вифлеемская звезда – космическим кораблем

20.05 / Эксперты официально признали сексуальную и игровую зависимость болезнью

05.10 / Мнение: Сейсмическая активность

19.11 / Мнение: Турковидение-2021 пройдет в Шуше

30.09 / Лукашенко призвали покинуть Белоруссию: Оставаться нет смысла

16.10 / Дочь Любови Успенской в течение недели находилась в психиатрической клинике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска