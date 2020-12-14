Застрявшая в заборе женщина замерзла насмерть в Башкирии

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14.12.2020, 2:12, Новости дня

В Чимшинском районе Башкирии женщина замерзла насмерть, застряв в заборе. Прохожие обнаружили ее свесившуюся вниз головой и вызвали правоохранителей.

Об инциденте сообщили пользователи соцсетей. Они предположили, что в темное время суток застрявшую в заборе женщину никто не заметил, а сама погибшая пробыла в таком положении всю ночь, умерев от переохлаждения, передает «Башинформ».

Между тем в региональном следственном управлении СК подтвердили факт гибели женщины. По словам следователей, криминальных признаков смерти не выявлено, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В начале декабря в Якутии мужчина погиб от переохлаждения, замерзнув в автомобиле.

Ранее в Якутии от переохлаждения погибли двое родственников: сначала племянник, а затем по пути на его похороны, дядя.



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