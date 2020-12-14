 

Сумку с повышенным радиационным фоном нашли в Шереметьево

14.12.2020, 2:12, Новости дня

Сотрудники багажного отделения московского Шереметьево обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном, аэропорт работает в штатном режиме, сообщил представитель экстренных служб.

«При проведении сортировки багажа в багажном отделении терминала Б в аэропорту Шереметьево, датчиками радиационной безопасности обнаружено изменение радиационного фона в одной из сумок. Аэропорт работает в штатном режиме», – сказал он, передает РИА «Новости».

Аналогичный случай произошел в Шереметьево в ноябре. В ходе сортировки багажа в багажном отделении терминала «В», датчиками радиационной безопасности было обнаружено изменение радиационного фона в одной из сумок. Расчет дежурной службы аэропорта переместил находку в специализированное помещение. 



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