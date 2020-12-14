Первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки сформирован в России

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14.12.2020, 2:12, Новости дня

Радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил РФ сформировали первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки, сообщил начальник РТВ ВКС генерал-майор Андрей Кобан.

«В настоящее время сформирован первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки. Возможности станции («Контейнер») позволяют контролировать воздушное пространство Восточной и большей части Западной и Северной Европы, ряда стран Ближневосточного региона, в том числе Сирии», – сказал он в интервью газете «Красная звезда».

Как отметил генерал, планы развития системы загоризонтной радиолокации в ближайшей перспективе предусматривают наращивание возможностей контроля воздушного пространства на южном и восточном стратегических воздушно-космических направлениях. «Ведутся научные исследования возможностей загоризонтного обнаружения воздушных объектов в Арктической зоне», – добавил Кобан.

По словам генерала, аналоги РЛС «Контейнер» состоят на вооружении армий иностранных государств, в частности США, Великобритании, Франции, Китая, и Австралии. «Главным отличием нашей станции является ее способность не только вести радиолокационную разведку, но и накапливать информацию, на основе которой вскрывать характер деятельности группировок авиации потенциального противника», – подытожил Кобан, передает ТАСС.

Кроме того, сообщил Кобан, «для наращивания возможностей по контролю использования воздушного пространства Российской Федерации созданы и уже применяются новейшие образцы радиолокационного вооружения, такие как комплекс «Наблюдатель ФСР и КВП».

По словам генерала, новый комплекс предназначен для контроля использования воздушного пространства и обеспечения полетов воздушных судов и является первой в истории РТВ системой с автоматическими радиолокационными модулями, не требующими участия операторов. «Возможности каждого радиолокационного модуля позволяют в автоматическом режиме вести радиолокационную разведку в радиусе до 450 км. В состав радиолокационного комплекса может входить до 20 модулей, что позволяет в автоматическом режиме контролировать полеты авиации над территорией площадью до трехсот тысяч квадратных километров», – сообщил Кобан.

Также он отметил, что новый комплекс может применяться совместно с системой обработки информации «ВКАО-М», что позволяет существенно повысить уровень автоматизации контроля воздушного пространства РФ. «Такие комплексы уже развернуты в границах центрального промышленного района Российской Федерации, где интенсивность воздушного движения наиболее высокая», – отметил он.

Кобан также заявил, что радиотехнические войска ВКС РФ учатся противодействовать новым типам угроз. «Развитие средств воздушно-космического нападения требует адекватного противодействия. Поэтому в РТВ непрерывно ведется работа по совершенствованию тактических приемов ведения радиолокационной разведки, выдачи радиолокационной информации и маневра», – сказал он.

По словам генерала, в 2020 году с участием современных и перспективных систем вооружения РТВ проведен ряд военно-технических экспериментов, направленных на изучение возможностей по борьбе с оперативно-тактическими ракетами, беспилотными летательными аппаратами, неуправляемыми реактивными снарядами и другими средствами воздушно-космического нападения. «Во всех экспериментах системы вооружения РТВ показали высокую эффективность», – сообщил Кобан.

РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер» заступила на боевое дежурство с 1 декабря 2019 года. Она способна вести оперативно-стратегическую разведку летательных (в том числе гиперзвуковых) аппаратов на удалении более 1,5 тыс. км от государственной границы и различных высотах. Станция предназначена для оповещения органов военного управления ВКС РФ о действиях средств воздушно-космического нападения иностранных государств, вскрытия фактов массовых пусков крылатых ракет, полетов авиации всех типов.



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