Требовавший госпомощи Басков оправдался: Я просил не для себя

14.12.2020, 2:02, Разное

Несколько месяцев назад вокалист попросил у государства

выплаты минимального размера месячной оплаты труда. В

апреле правительство безвозмездно помогало малому и среднему бизнесу, давая деньги на каждого официально работающего сотрудника. Согласно закону федеральный

МРОТ с 1 января 2020 года равен 12 130 рублям. Просьбу Николай Басков озвучил

публично.

В свежем интервью вокалист заметил, что то его обращение к

госорганам раскритиковали. По словам Баскова, тогда его неправильно поняли. “Я

просил МРОТ не для себя, а для коллектива”, – заметил Николай в эфире шоу “Ты

не поверишь!” телеканала НТВ.

На артиста работает большая команда – 38 человек. Зарплату

им Басков платит из своего кармана. Из-за пандемии коронавируса знаменитость

лишена возможности зарабатывать. Без денег сидят и служащие вокалиста. Николай

подчеркнул, что уже начал проедать сбережения.

Отметим, что не так давно Николай Басков вернулся с курорта.

Звезда семь дней отдыхала на Мальдивах. “Меня там девчонки массировали. Я ходил

на тайский массаж”, – похвастался артист.

По словам певца, он ни копейки не заплатил за роскошный

отпуск. На остров он приехал по приглашению. Он посещал день рождения приятеля.

В Новый год Николай Басков планирует работать. Сейчас же

звезда снимается в праздничных шоу. Также вокалист вспомнил, как однажды пел

для четырех слушателей.