Требовавший госпомощи Басков оправдался: Я просил не для себя
14.12.2020, 2:02, Разное
Несколько месяцев назад вокалист попросил у государства
выплаты минимального размера месячной оплаты труда. В
апреле правительство безвозмездно помогало малому и среднему бизнесу, давая деньги на каждого официально работающего сотрудника. Согласно закону федеральный
МРОТ с 1 января 2020 года равен 12 130 рублям. Просьбу Николай Басков озвучил
публично.
В свежем интервью вокалист заметил, что то его обращение к
госорганам раскритиковали. По словам Баскова, тогда его неправильно поняли. “Я
просил МРОТ не для себя, а для коллектива”, – заметил Николай в эфире шоу “Ты
не поверишь!” телеканала НТВ.
На артиста работает большая команда – 38 человек. Зарплату
им Басков платит из своего кармана. Из-за пандемии коронавируса знаменитость
лишена возможности зарабатывать. Без денег сидят и служащие вокалиста. Николай
подчеркнул, что уже начал проедать сбережения.
Отметим, что не так давно Николай Басков вернулся с курорта.
Звезда семь дней отдыхала на Мальдивах. “Меня там девчонки массировали. Я ходил
на тайский массаж”, – похвастался артист.
По словам певца, он ни копейки не заплатил за роскошный
отпуск. На остров он приехал по приглашению. Он посещал день рождения приятеля.
В Новый год Николай Басков планирует работать. Сейчас же
звезда снимается в праздничных шоу. Также вокалист вспомнил, как однажды пел
для четырех слушателей.
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