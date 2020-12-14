Хакеры атаковали ряд правительственных учреждений США

14.12.2020, 1:48, Новости дня

Хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, похитили информацию из министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны. Об этом 13 декабря сообщило Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Три источника сообщили агентству, что в разведывательном сообществе США опасаются, что хакеры, атаковавшие министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации министерства торговли, использовали аналогичный инструмент для проникновения в другие правительственные учреждения.

“Правительство Соединенных Штатов осведомлено об этих сообщениях, и мы предпринимаем все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией”, – заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллит.

Один из источников сообщил, что 11 декабря из-за кибератаки провели заседание Совета национальной безопасности в Белом доме.

По данным собеседников издания, хакеры взломали офисное программное обеспечение NTIA, Microsoft Office 365. Электронная почта сотрудников агентства в течение нескольких месяцев отслеживалась хакерами.

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры США, Украины, Франции, Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландов.