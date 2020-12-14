Названы дни пиковых осложнений у пациентов с COVID-19

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14.12.2020, 1:18, Новости дня

Наиболее серьезные осложнения у пациентов с коронавирусом проявляются на седьмые – десятые сутки заболевания, сообщил главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Есть много проявлений (COVID-19. – прим. ВЗГЛЯД), мы сейчас проанализировали: есть и кожные проявления коронавируса, есть определенное воздействие на нервную систему, на центральную нервную систему, депрессия, какие-то парасуицидальные мысли. И мы это наблюдаем. Вообще самый пик, пик всех проблем – это где-то седьмые-десятые сутки заболевания», – сообщил Проценко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».

По словам врача, с начала пандемии через инфекционный госпиталь прошло более 15 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее Проценко назвал «быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов» в организме главной особенностью пациентов с COVID-19.

За минувшие сутки в РФ выявлено 28 тыс. 80 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,6 млн случаев заболевания.



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