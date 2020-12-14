Умер первый командир СОБРа Александр Зырянов

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14.12.2020, 1:18, Новости дня

Первый командир специального отряда быстрого реагирования (СОБР), полковник милиции и ветеран боевых действий Александр Зырянов умер в возрасте 68 лет, сообщила пресс-служба МВД России.

«10 декабря 2020 года на 69 году жизни скоропостижно скончался ветеран Службы по борьбе с организованной преступностью, первый командир легендарного СОБРа ГУОП МВД России, ветеран боевых действий, один из учредителей региональной общественной организации «Лига ветеранов службы по борьбе с организованной преступностью», полковник милиции Зырянов Александр Иванович», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что прощание с командиром СОБРа состоится в 14 декабря. «В 12.00 отпевание в церкви на Домодедовском кладбище, там же захоронение на Аллее Славы», – добавили в ведомстве.

Александр Зырянов начал службу в 1975 году, проработал в системе МВД более 30 лет. Он занимал различные должности в подразделениях по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Красноярского крайисполкома. С 1982 по 1984 год принимал участие в боевых действиях в Афганистане, с 1991 по 1992 год учился в Академии МВД СССР. В 1989 году Зырянов был принят на службу в Шестое управление МВД СССР. С 1992 по 1995 год он был начальником отдела тактических операций ГУОП МВД России.



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