 

Захарова оценила уровень сотрудничества в мире по борьбе с коронавирусом

14.12.2020, 1:18, Новости дня

Москва не видит консолидации усилий в мире при разработке лекарств и вакцин от коронавируса, но не глобальная взаимная помощь есть, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы не видим никакой такой глобальной консолидации усилий по совместной разработке либо лекарств, вакцин и так далее, нет, так или иначе каждый за себя. Это мы видим», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Звезда».

Кроме того, по словам Захаровой, после официальных заявлений о выпуске вакцины от коронавируса РФ столкнулась с большим потоком дезинформации. «Мы столкнулись просто с лавиной дезинформации. Готовы были к этому? И да, и нет. Мне казалось, что при всей этой «западной машине», ее наработках, ее механике, все-таки она остановится, когда речь будет касаться жизни планеты, не меньше. Есть некий шанс и был у мира объединиться хотя бы на этой тем», – сказала официальный представитель МИД.

Однако, по ее словам, взаимная помощь между странами существует, «хоть и не глобальная». Так, одним из главных событий в работе министерства в 2020 году официальный представитель МИД назвала содействие возвращению россиян на родину на фоне пандемии. «Содействие возвращению граждан в нашу страну из-за рубежа – это не то, что нельзя забыть, а не дай Бог я почувствую, что ослабевают те ощущения. Это сильнейший был момент. Это предстояние, есть такое слово, когда ты сам себя видишь со стороны, и ты смотришь глобально на себя и задаешь себе вопрос: ну что, отступим или все-таки сможем? И задаешь этот вопрос не только самому себе, но и всем. кто находится рядом», – сказала Захарова.

Также официальный представитель МИД рассказала, что среди российских дипломатов и сотрудников консульств есть случаи смертельного исхода из-за заболевания коронавирусом.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в РФ уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.



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