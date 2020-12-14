 

В Словакии могут изменить конституцию из-за пандемии коронавируса

14.12.2020, 0:54, Новости дня

Депутаты Национального совета Словакии 17 декабря рассмотрят возможность изменения конституции страны для регулирования и продления чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил Aktuality.

Поправка в конституционный закон о госбезопасности даст возможность правительству страны многократно продлевать действие чрезвычайного положения сроком на 40 дней. Парламент должен будет утверждать продление за 20 дней до завершения предыдущего ЧП, сказано в материале.

31 октября в Словакии провели массовое бесплатное тестирование населения на коронавирусную инфекцию. Медики делали гражданам быстрый тест на антиген. К процессу массового тестирования привлекли армию. За сутки в Словакии на COVID-19 протестировали более 2,5 млн человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 2016 год, население Словакии составляет почти 5,5 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 13 декабря в Словакии зарегистрировано более 132 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерло 1175 человек, выздоровело более 97 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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