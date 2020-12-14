 

В Telegram-каналах заявили об отставке Пашиняна. Его пресс-секретарь информацию опровергла

14.12.2020, 0:54, Новости дня

13 декабря в ряде Telegram-каналов и СМИ сообщили об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в частности, информацию опубликовал “Незыгарь”. Пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворгян опровергла информацию о его отставке, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря Пашиняна, новости о его отставке несерьезные и не нуждаются в комментариях.

Оппозиция Армении призывает Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Карабахе. Согласно ему, Нагорный Карабах должен передать Азербайджану пять районов, а армянская армия вынуждена покинуть регион.

Ранее к отставке правительства Пашиняна призывал президент Армении Армен Саркисян.

В ночь с 9-го на 10 ноября Пашинян сообщил, что подписал совместно с президентами Азербайджана и России заявление о прекращении войны в Карабахе. По его словам, это было для него крайне тяжелым решением.

В заявлении сказано, что стороны конфликта остаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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