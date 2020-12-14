Джонсон – климатический кризис гораздо разрушительнее коронавируса

14.12.2020, 0:50, Новости дня

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что климатический кризис гораздо более разрушителен, чем коронавирус, пишет The Independent. Он также призвал весь мир использовать научные достижения для защиты нашей планеты от этого вызова.



Reuters

Климатический кризис гораздо более разрушителен, чем коронавирус, — об этом, как пишет The Independent, предупредил британский премьер Борис Джонсон. Это заявление он сделал в ходе своего выступления на виртуальном климатическом саммите, организованном Британией, Францией и ООН.

Джонсон вновь подтвердил свои обещания реализовать «план из 10 пунктов по зелёной промышленной революции» и по сокращению выбросов в Великобритании на 68% к 2030 году.

Британский премьер также призвал весь мир использовать «научные достижения для защиты всей нашей планеты от вызова, гораздо более разрушительного, даже чем коронавирус».

«Вместе мы можем сократить наши выбросы. Мы можем радикально сократить нашу зависимость от ископаемого топлива. Мы можем изменить наши методы ведения сельского хозяйства. Короче говоря, мы можем повернуть вспять процесс, из-за которого человечество в течение нескольких веков окутывало нашу планету токсичным покровом из парниковых газов», — подчеркнул Джонсон.

Слова Джонсона прозвучали в тот же день, когда Великобритания представила в ООН свой первый международный климатический план. Как поясняет издание, в соответствии с Парижским соглашением 2015 года, страны должны представить планы с подробным описанием того, как они будут сокращать выбросы.