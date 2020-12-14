 

France 3 – субботний протест французов не перерос в беспорядки — постаралась полиция

14.12.2020, 0:50, Новости дня

Очередные демонстрации во Франции против законопроекта о глобальной безопасности прошли в относительном спокойствии и с меньшим числом участников, чем в прошлые недели, пишет France 3. Как передаёт телеканал, в Париже во избежание беспорядков колонну протестующих окружал внушительный полицейский кордон.

Вероятно, из опасений, что демонстрация против закона о глобальной безопасности перерастёт в беспорядки, как на прошлой неделе, в субботу 12 декабря парижское шествие проходило в окружении внушительного полицейского кордона под взглядами покупателей крупных магазинов. Несколько напряжённых столкновений, точечные задержания и демонстрация, прошедшая относительно спокойно.

В Париже несколько тысяч человек, несмотря ни на что, вышли, чтобы выразить свой протест против закона о глобальной безопасности и сепаратизме.

МУЖЧИНА: Чем больше будет людей, тем лучше. Нужно, чтобы этот закон был отозван, поскольку это покушение на свободы.

ЖЕНЩИНА: Пока это закон не будет отозван, мы будем здесь каждую субботу, если потребуется.

Не только в столице, но и в Бордо, и в Монпелье, и в Марселе — это уже четвёртая суббота, когда проходят демонстрации. Часто мишенью участников шествия становились действия министра внутренних дел и методы задержаний сотрудников правоохранительных органов.

ЖЕНЩИНА 2: Лично у меня не было желания выходить на улицу против полицейского насилия, но в какой-то момент меня это шокировало, и внезапно я решила выйти на демонстрацию сегодня. Я сделала вот такой прекрасный плакат. И мне кажется важным, чтобы такие люди как мы проявляли активную позицию.

В Париже, несмотря на трения в конце демонстрации, не сообщалось о каких-либо серьёзных беспорядках. Тем не менее, 142 протестующих были задержаны.

Дата выхода в эфир: 12 декабря 2020 года



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