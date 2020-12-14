Sky News – Британия готовится вернуть себе суверенитет по «жёсткому» сценарию

14.12.2020, 0:50, Новости дня

В Лондоне и Брюсселе признают, что вариант с брекситом без сделки теперь более вероятен, пишет Sky News. При этом источник в британском правительстве заявил, что позиция Евросоюза до сих пор остаётся неприемлемой, однако это не помешает Великобритании через три недели стать суверенной страной.



Reuters

На фоне того, как приближается крайний срок по переговорам между Британий и ЕС, источник в британском правительстве заявил, что предложение Евросоюза по брекситу до сих пор «остаётся неприемлемым», передаёт Sky News.

Встреча главных переговорщиков от Лондона и Брюсселя завершилась ещё в субботу вечером. Однако другие команды продолжают переговоры на техническом уровне, пишет издание со ссылкой на неназванного британского чиновника.

Обе стороны теперь признают, что вариант с брекситом без сделки более вероятен. Переговоры должны завершиться сегодня.

Как отмечается в статье, военные корабли ВМС Великобритании уже подготовлены к патрулированию британских вод, чтобы предотвратить незаконный вылов рыбы в случае, если 1 января страна выйдет из ЕС, так и не заключив сделку с Брюсселем.

Источник в правительстве сообщил, что «при текущем положении дел предложение ЕС остаётся неприемлемым».

«Премьер-министр сделает всё возможное в этом процессе, но он предельно ясен: любое соглашение должно быть справедливым и должно уважать основополагающую позицию, согласно которой через три недели Великобритания станет суверенной страной», — добавил источник.