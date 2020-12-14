 

Sky News – Британия готовится вернуть себе суверенитет по «жёсткому» сценарию

14.12.2020, 0:50, Новости дня

В Лондоне и Брюсселе признают, что вариант с брекситом без сделки теперь более вероятен, пишет Sky News. При этом источник в британском правительстве заявил, что позиция Евросоюза до сих пор остаётся неприемлемой, однако это не помешает Великобритании через три недели стать суверенной страной.


Reuters

На фоне того, как приближается крайний срок по переговорам между Британий и ЕС, источник в британском правительстве заявил, что предложение Евросоюза по брекситу до сих пор «остаётся неприемлемым», передаёт Sky News.

Встреча главных переговорщиков от Лондона и Брюсселя завершилась ещё в субботу вечером. Однако другие команды продолжают переговоры на техническом уровне, пишет издание со ссылкой на неназванного британского чиновника.

Обе стороны теперь признают, что вариант с брекситом без сделки более вероятен. Переговоры должны завершиться сегодня.

Как отмечается в статье, военные корабли ВМС Великобритании уже подготовлены к патрулированию британских вод, чтобы предотвратить незаконный вылов рыбы в случае, если 1 января страна выйдет из ЕС, так и не заключив сделку с Брюсселем.

Источник в правительстве сообщил, что «при текущем положении дел предложение ЕС остаётся неприемлемым».

«Премьер-министр сделает всё возможное в этом процессе, но он предельно ясен: любое соглашение должно быть справедливым и должно уважать основополагающую позицию, согласно которой через три недели Великобритания станет суверенной страной», — добавил источник.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / В Конгресс США внесли законопроект «О защите Америки от шпионов»

09.09 / Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

17.11 / Шмыгаль назвал первые результаты “карантина выходного дня”

14.08 / Глава МВД Беларуси извинился за травмы, нанесенные “случайным людям”

10.08 / Самолет Лукашенко улетел из Беларуси

28.11 / На Украине похитили авиазапчасти с госпредприятия на 175 тыс. долларов

29.07 / Киев пожаловался в ООН на парад в Севастополе

05.07 / Ouest-France – Алжир ждёт от Франции извинений за колониальное прошлое

20.07 / МИД назвал бездоказательными обвинения в кибератаках

27.07 / Россияне приговорены в Белоруссии за взятки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска